ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 515 военнослужащих, танк, две американские БМП...
2025-10-02T12:07:00+03:00
2025-10-02T12:07:00+03:00
2025-10-02T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 515 военных в зоне действий "Центра"