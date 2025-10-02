Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 02.10.2025 (обновлено: 12:13 02.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий "Центра"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 515 военнослужащих, танк, две американские БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Торецкое, Родинское, Димитров, Кутузовка, Красный Лиман и Котлино Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 515 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль "Казак", три орудия полевой артиллерии и автомобиль", - говорится в сводке министерства.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории
Вчера, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала