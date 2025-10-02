Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины западного производства в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства и семь автомобилей, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.