Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Центральный выставочный зал Сухума, отреставрированный после пожара, который произошел в 2024 году, открылся в среду, в пространстве представили выставку "Под южным небом" с экспонатами Бахрушинского театрального музея, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Первого октября в Сухуме открылся Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, восстановленный после пожара 2024 года. Первым проектом обновлённого пространства стала выставка "Под южным небом", в которой принимают участие крупнейшие российские музеи. Наряду с Бахрушинским театральным музеем, свои произведения представили Государственная Третьяковская галерея и Русский музей", - говорится в сообщении.
Экспонаты Бахрушинского театрального музея в Центральном выставочном зале Сухума
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Экспонаты Бахрушинского театрального музея в Центральном выставочном зале Сухума
Так, на выставке представлены девять театральных эскизов из собрания Бахрушинского музея. Работы Александра Шервашидзе - эскизы декораций к опере Вагнера "Тристан и Изольда" для Мариинского театра и пьесе Тургенева "Завтрак у предводителя" для Александринского театра, а также наброски костюмов к комедии Грибоедова "Горе от ума". Кроме того, особое место в экспозиции занимает проект декорации "Двор" к пьесе Тирсо де Молины "Благочестивая Марта", созданный для Старинного театра в Петербурге.
Гости выставки смогут увидеть работу Петра Кончаловского - эскиз занавеса к опере Моцарта "Дон Жуан". Это полотно было создано под впечатлением поездки художника в Испанию и воплотило эстетические принципы объединения "Бубновый валет".
Экспонат Бахрушинского театрального музея в Центральном выставочном зале Сухума
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Экспонат Бахрушинского театрального музея в Центральном выставочном зале Сухума
"Это не просто культурное событие, а новый этап в жизни художественного сообщества республики, и для нас большая честь быть среди первых музеев, чьи произведения представлены в обновлённом пространстве… Недавно Бахрушинский театр открыл в Сухуме Новый музей Государственного русского драматического театра имени Фазиля Искандера — первый международный проект федеральной программы "Новый музей театра". Для нас это яркий пример успешного партнёрства, которое, убеждена, будет только укрепляться и развиваться", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.