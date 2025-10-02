Рейтинг@Mail.ru
Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта
Музейные маршруты России
 
12:39 02.10.2025
Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта
Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта - РИА Новости, 02.10.2025
Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта
- РИА Новости. Центральный выставочный зал Сухума, отреставрированный после пожара, который произошел в 2024 году, открылся в среду, в пространстве представили... РИА Новости, 02.10.2025
кристина трубинова, сухум, абхазия, театральный музей имени бахрушина, петр кончаловский, мариинский театр, культура, искусство, фазиль искандер, русский музей, третьяковская галерея
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Сухум, Абхазия, Театральный музей имени Бахрушина, Петр Кончаловский, Мариинский театр, Культура, Искусство, Фазиль Искандер, Русский музей, Третьяковская галерея

Выставка с экспонатами Бахрушинского музея открыла ЦВЗ Сухума после ремонта

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Центральный выставочный зал Сухума, отреставрированный после пожара, который произошел в 2024 году, открылся в среду, в пространстве представили выставку "Под южным небом" с экспонатами Бахрушинского театрального музея, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Первого октября в Сухуме открылся Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, восстановленный после пожара 2024 года. Первым проектом обновлённого пространства стала выставка "Под южным небом", в которой принимают участие крупнейшие российские музеи. Наряду с Бахрушинским театральным музеем, свои произведения представили Государственная Третьяковская галерея и Русский музей", - говорится в сообщении.
Так, на выставке представлены девять театральных эскизов из собрания Бахрушинского музея. Работы Александра Шервашидзе - эскизы декораций к опере Вагнера "Тристан и Изольда" для Мариинского театра и пьесе Тургенева "Завтрак у предводителя" для Александринского театра, а также наброски костюмов к комедии Грибоедова "Горе от ума". Кроме того, особое место в экспозиции занимает проект декорации "Двор" к пьесе Тирсо де Молины "Благочестивая Марта", созданный для Старинного театра в Петербурге.
Гости выставки смогут увидеть работу Петра Кончаловского - эскиз занавеса к опере Моцарта "Дон Жуан". Это полотно было создано под впечатлением поездки художника в Испанию и воплотило эстетические принципы объединения "Бубновый валет".
"Это не просто культурное событие, а новый этап в жизни художественного сообщества республики, и для нас большая честь быть среди первых музеев, чьи произведения представлены в обновлённом пространстве… Недавно Бахрушинский театр открыл в Сухуме Новый музей Государственного русского драматического театра имени Фазиля Искандера — первый международный проект федеральной программы "Новый музей театра". Для нас это яркий пример успешного партнёрства, которое, убеждена, будет только укрепляться и развиваться", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
