Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района
Суджанский районный суд объявил умершими в период оккупации ВСУ курского приграничья 117 человек, еще 49 гражданских дел находятся в производстве
2025-10-02T17:57:00+03:00
2025-10-02T17:57:00+03:00
2025-10-02T17:59:00+03:00
КУРСК, 2 окт – РИА Новости. Суджанский районный суд объявил умершими в период оккупации ВСУ курского приграничья 117 человек, еще 49 гражданских дел находятся в производстве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда. С января по октябрь 2025 года судьями рассмотрено 111 гражданских дел (в третьем квартале – 96 дел) об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района", – сообщили в пресс-службе судов.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что указанные граждане без вести пропали на территории Суджанского района
в период оккупации ВСУ
.
"Зачастую заявители обращались в суд с заявлением об объявлении умершей целой семьи. По общему правилу судья рассматривает данные требования в течение пяти лет с момента исчезновения человека, однако если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то - в течение шести месяцев. В настоящее время в производстве суда находятся 49 гражданских дел данной категории", - подчеркнула помощник судьи Елена Заречная, чьи слова привели в сообщении суда.