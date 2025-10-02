Рейтинг@Mail.ru
Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 02.10.2025
Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района
Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района - РИА Новости, 02.10.2025
Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района
Суджанский районный суд объявил умершими в период оккупации ВСУ курского приграничья 117 человек, еще 49 гражданских дел находятся в производстве, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
суджанский район
вооруженные силы украины
происшествия
украина
курская область
https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html
суджанский район
украина
курская область
суджанский район, вооруженные силы украины, происшествия, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Курская область
Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района

Курский суд признал 117 жителей Суджанского района умершими при оккупации ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушения в Судже после оккупации ВСУ
Разрушения в Судже после оккупации ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушения в Судже после оккупации ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 2 окт – РИА Новости. Суджанский районный суд объявил умершими в период оккупации ВСУ курского приграничья 117 человек, еще 49 гражданских дел находятся в производстве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда. С января по октябрь 2025 года судьями рассмотрено 111 гражданских дел (в третьем квартале – 96 дел) об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района", – сообщили в пресс-службе судов.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что указанные граждане без вести пропали на территории Суджанского района в период оккупации ВСУ.
"Зачастую заявители обращались в суд с заявлением об объявлении умершей целой семьи. По общему правилу судья рассматривает данные требования в течение пяти лет с момента исчезновения человека, однако если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то - в течение шести месяцев. В настоящее время в производстве суда находятся 49 гражданских дел данной категории", - подчеркнула помощник судьи Елена Заречная, чьи слова привели в сообщении суда.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
26 мая, 13:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
