Суд признал 117 человек умершими в период оккупации ВСУ Суджанского района

"Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда. С января по октябрь 2025 года судьями рассмотрено 111 гражданских дел (в третьем квартале – 96 дел) об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района", – сообщили в пресс-службе судов.

"Зачастую заявители обращались в суд с заявлением об объявлении умершей целой семьи. По общему правилу судья рассматривает данные требования в течение пяти лет с момента исчезновения человека, однако если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то - в течение шести месяцев. В настоящее время в производстве суда находятся 49 гражданских дел данной категории", - подчеркнула помощник судьи Елена Заречная, чьи слова привели в сообщении суда.