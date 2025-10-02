Рейтинг@Mail.ru
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА - РИА Новости, 02.10.2025
07:43 02.10.2025 (обновлено: 09:15 02.10.2025)
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА
в мире, украина, колумбия, дарфур, судан
В мире, Украина, Колумбия, Дарфур, Судан
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА

Ликвидированные в Судане наемники использовали украинские дроны для разведки

КАИР, 2 окт — РИА Новости. Ликвидированные в Судане наемники применяли дроны, привезенные с Украины, заявил РИА Новости полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид.
"Наемники использовали беспилотники украинского производства для ведения разведки и нанесения ударов по подразделениям суданской армии", — сказал он.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки
Вчера, 20:19
В среду в шестой пехотной дивизии суданской армии сообщили о ликвидации украинских и колумбийских наемников, воевавших на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования. Они попали в засаду в городе Эль-Фашир в регионе Дарфур в западной части Судана.
Наемники проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы, уточнили в суданской армии. Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на БПЛА, а также снайперы.
По словам представителей шестой пехотной дивизии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
 
