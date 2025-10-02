https://ria.ru/20251002/sudan-2045770161.html
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА
КАИР, 2 окт — РИА Новости. Ликвидированные в Судане наемники применяли дроны, привезенные с Украины, заявил РИА Новости полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид.
"Наемники использовали беспилотники украинского производства для ведения разведки и нанесения ударов по подразделениям суданской армии", — сказал он.
В среду в шестой пехотной дивизии суданской армии сообщили о ликвидации украинских и колумбийских наемников, воевавших на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования. Они попали в засаду в городе Эль-Фашир в регионе Дарфур в западной части Судана
Наемники проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы, уточнили в суданской армии. Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на БПЛА, а также снайперы.
По словам представителей шестой пехотной дивизии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.