Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА

КАИР, 2 окт — РИА Новости. Ликвидированные в Судане наемники применяли дроны, привезенные с Украины, заявил РИА Новости полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид.

"Наемники использовали беспилотники украинского производства для ведения разведки и нанесения ударов по подразделениям суданской армии", — сказал он.

В среду в шестой пехотной дивизии суданской армии сообщили о ликвидации украинских и колумбийских наемников, воевавших на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования. Они попали в засаду в городе Эль-Фашир в регионе Дарфур в западной части Судана

Наемники проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы, уточнили в суданской армии. Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на БПЛА, а также снайперы.