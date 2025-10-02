Рейтинг@Mail.ru
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане
04:11 02.10.2025
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане
Колумбийские наемники в Судане обучают детей-солдат в нарушение норм международного гуманитарного права, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для... РИА Новости, 02.10.2025
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане

Колумбийские наемники, воевавшие на Украине, обучают детей-солдат в Судане

© Фото : Sudan TribuneСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Sudan Tribune
Судан. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники в Судане обучают детей-солдат в нарушение норм международного гуманитарного права, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
В суданском Дарфуре ликвидировали украинских и колумбийских наемников, воевавших за мятежников, о чем РИА Новости сообщили первого октября в шестой пехотной дивизии армии Судана.
"В отличие от Украины, где наемники непосредственно участвуют в боевых действиях, в Судане, где они также участвуют в штурмах и решении боевых задач, они стали специализироваться на обучении детей-солдат", - заявил Уруэнья Санчес.
Собеседник агентства отметил, что помимо этих преступлений колумбийские наемники в Судане при участии украинских и мексиканских контрагентов задействованы в международной торговле оружием. Также он подчеркнул, что деятельность его соотечественников в Судане по обучению детей-солдат является нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.
"(Колумбийцы – ред.) напрямую участвуют в боевых действиях, что прямым образом указывает на то, что они наемники и нарушают международное гуманитарное право. Также и их деятельность по обучению детей-солдат для участия в этом конфликте является нарушением международного гуманитарного права", - сообщил он.
Уруэнья Санчес также упомянул августовское исследование портала Silla Vacia, взявшего интервью у колумбийца, воевавшего в рядах ВСУ и покинувшего Украину на фоне больших потерь украинской стороны, который признался, что поехал в Судан обучать детей-солдат.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
