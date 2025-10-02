https://ria.ru/20251002/sud-2045980280.html
Суд заочно приговорил Монгайт* к пяти годам колонии
Суд заочно приговорил Монгайт* к пяти годам колонии - РИА Новости, 02.10.2025
Суд заочно приговорил Монгайт* к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии журналистку телеканала "Дождь*" Анну Монгайт**(и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:44:00+03:00
2025-10-02T18:44:00+03:00
2025-10-02T19:29:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:88:966:631_1920x0_80_0_0_cf1bc97191a8f0ed4276c08df615ffb3.jpg
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:0:966:726_1920x0_80_0_0_9a629e37cd4efe12bfdf060a6a7e2f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд заочно приговорил Монгайт* к пяти годам колонии
Суд заочно приговорил журналистку Монгайт к 5 годам колонии
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии журналистку телеканала "Дождь*" Анну Монгайт**(и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), обвиняемую в распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Признать Монгайт** виновной… назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья.
В ходе прений сторон гособвинение запросило журналистке 8 лет колонии.
Адвокат Монгайт** Катерина Тертухина просила оправдать её подзащитную в связи с недоказанностью состава преступления.
Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.
Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.
* Признан СМИ-иноагентом.
* * Признана иноагентом в РФ.