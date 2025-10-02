Суд заочно приговорил Монгайт* к пяти годам колонии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии журналистку телеканала "Дождь*" Анну Монгайт**(и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), обвиняемую в распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Признать Монгайт** виновной… назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья.

В ходе прений сторон гособвинение запросило журналистке 8 лет колонии.

Адвокат Монгайт** Катерина Тертухина просила оправдать её подзащитную в связи с недоказанностью состава преступления.

Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.

Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

* Признан СМИ-иноагентом.