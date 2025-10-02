Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
17:10 02.10.2025
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы закрыл процесс по иску бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, который требует алименты на детей с бывшей супруги Алии, рассказал РИА Новости адвокат Галицкой Рубен Маркарьян.
"Пресненский суд провел предварительное заседание по иску. Галицкий запросил заключение органов опеки в Москве, указав, что его ежемесячный доход составляет около 300 миллионов рублей, по 100 миллионов рублей в месяц на каждого члена семьи - при условии оставления детей с отцом. Тем не менее, Галицкий требует с Алии Галицкой 1/3 ее дохода в качестве алиментов. Представляющий интересы ответчика адвокат Александр Добровинский заявил ходатайство о закрытом слушании, которое судом было удовлетворено", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что предварительное слушание возобновится после перерыва в закрытом режиме 7 октября.
Галицкий в исковом заявлении (имеется в распоряжении РИА Новости) к своей бывшей супруге указывает, что дети имеют "большую привязанность к отцу", поэтому в интересах дочерей просит суд определить их место проживания с отцом, а также "взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке".
При этом он уточнил в иске, что хочет получать 1/3 часть дохода бывшей жены ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого на период до совершеннолетия второй дочери - 1/4 часть дохода.
Ранее Алия Галицкая обратилась к уполномоченному по правам человека России, аппарат которого направил в МВД запрос о проверке информации о похищении детей миллиардером Александром Галицким, а также обратился с запросами в органы опеки и прокуратуру Московской области.
В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, и Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО. Ей удалось узнать, где находятся ее дети, она встретилась с ними в Швейцарии, однако не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, рассказал ее адвокат.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
