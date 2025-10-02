Журналистке Монгайт* запросили восемь лет колонии заочно

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гособвинение просит приговорить заочно к 8 годам колонии журналистку "Дождя"* Анну Монгайт* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), обвиняемую в распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Прошу признать Монгайт* виновной… назначить ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.

Монгайт* заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание - лишение свободы вплоть до 10 лет.

По данным следствия, Монгайт* разместила публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.