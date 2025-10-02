Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в суд за фейки об армии
16:11 02.10.2025 (обновлено: 17:11 02.10.2025)
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в суд за фейки об армии
Экс-депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, доставили в Замоскворецкий райсуд, где сегодня РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
россия
украина
московская городская дума
яблоко
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Экс-депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, доставили в Замоскворецкий райсуд, где сегодня ему изберут меру пресечения, сообщила журналистам адвокат Наталия Тихонова.
"Сейчас он находится, по моим сведениям, в суде", - сказала адвокат.
О задержании Круглова столичный главк СК РФ сообщил накануне. По данным следствия, политик в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Фигуранту уже предъявлено обвинение, вину он не признал.
Следствие ходатайствует об аресте Круглова.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
30 сентября, 12:51
 
