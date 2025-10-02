Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в суд за фейки об армии

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Экс-депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, доставили в Замоскворецкий райсуд, где сегодня ему изберут меру пресечения, сообщила журналистам адвокат Наталия Тихонова.