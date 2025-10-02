https://ria.ru/20251002/sud-2045892686.html

Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление возвращено заявителю", - сказали в суде. Там пояснили, что данный иск не подсуден Тверскому райсуду.Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

