https://ria.ru/20251002/sud-2045892686.html
Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой
Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой - РИА Новости, 02.10.2025
Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой
Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:40:00+03:00
2025-10-02T15:40:00+03:00
2025-10-02T16:53:00+03:00
москва
алла пугачева
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление возвращено заявителю", - сказали в суде. Там пояснили, что данный иск не подсуден Тверскому райсуду.Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250930/isk-2045378676.html
https://ria.ru/20251002/pugacheva-2045754269.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алла пугачева, общество
Москва, Алла Пугачева, Общество
Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой
Суд вернул ветерану Афганистана Трещеву иск к Пугачевой на 1,5 млрд руб
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление возвращено заявителю", - сказали в суде.
Там пояснили, что данный иск не подсуден Тверскому райсуду.
Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.
Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы
, пока он оставлен без движения.
Интервью Пугачевой
вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента