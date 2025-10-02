В Москве арестовали начальника ГУМЧС по Кабардино-Балкарии за взятку

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича", - сказали в суде.