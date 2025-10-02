В Москве арестовали начальника ГУМЧС по Кабардино-Балкарии за взятку

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на 1 месяц 30 суток.
По данным суда, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Ранее в силовых структурах республики сообщили РИА Новости, что Надежина задержали по подозрению в получении взятки и этапируют в Москву для избрания меры пресечения.
Надежин, которому 51 год, возглавляет ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2016 году он уже становился фигурантом уголовного дела. Региональное следственное управление СК сообщало, что его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 6,2 миллиона рублей, при заключении госконтракта на разработку автоматизированной системы мониторинга опасных природных (склоновых) процессов. До суда дело не дошло.
