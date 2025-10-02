В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей Михаила Волкова (отца иноагента Леонида Волкова*, оба включены в перечень террористов и экстремистов в России), обвиняемого в финансировании ФБК** (признан в России экстремистским и ликвидирован), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.