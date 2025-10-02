Рейтинг@Mail.ru
13:46 02.10.2025
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей Михаила Волкова (отца иноагента Леонида Волкова*, оба включены в перечень... РИА Новости, 02.10.2025
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей Михаила Волкова (отца иноагента Леонида Волкова*, оба включены в перечень террористов и экстремистов в России), обвиняемого в финансировании ФБК** (признан в России экстремистским и ликвидирован), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Михаила Волкова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей", – озвучила решение судья.
* Признан в России иноагентом
** Признан в России экстремистским и ликвидирован
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Жену пермского правозащитника арестовали по делу о донатах ФБК*
28 августа, 14:04
 
