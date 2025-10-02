https://ria.ru/20251002/sud-2045839026.html
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК** - РИА Новости, 02.10.2025
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей Михаила Волкова (отца иноагента Леонида Волкова*, оба включены в перечень... РИА Новости, 02.10.2025
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
В Екатеринбурге оштрафовали отца иноагента Волкова Михаила за финансирование ФБК