В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
13:26 02.10.2025
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ* - РИА Новости, 02.10.2025
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы охранника из Нижнего Новгорода, присягнувшему на верность запрещенной в РФ... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
россия
нижний новгород
исламское государство*
россия
нижний новгород
происшествия, россия, нижний новгород, исламское государство*
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Исламское государство*
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*

Суд приговорил присягнувшего "Исламскому государству*" охранника к 11 годам

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы охранника из Нижнего Новгорода, присягнувшему на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство*", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил Илье Пушкову*, присягнувшему на верность ИГИЛу*, наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Первые три года нижегородскому охраннику предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма" и "Участие в деятельности террористической организации".
Пушков* внесен в перечень террористов и экстремистов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Кандидата в депутаты Коми внесли в список террористов и экстремистов
1 октября, 16:32
1 октября, 16:32
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородИсламское государство*
 
 
