В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы охранника из Нижнего Новгорода, присягнувшему на верность запрещенной в РФ...
В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*
Суд приговорил присягнувшего "Исламскому государству*" охранника к 11 годам
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы охранника из Нижнего Новгорода, присягнувшему на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство*", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил Илье Пушкову*, присягнувшему на верность ИГИЛу*, наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Первые три года нижегородскому охраннику предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Суд признал его виновным по статьям УК РФ
"Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма" и "Участие в деятельности террористической организации".
Пушков* внесен в перечень террористов и экстремистов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.