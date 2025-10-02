В Нижнем Новгороде осудили охранника, присягнувшего ИГ*

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы охранника из Нижнего Новгорода, присягнувшему на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство*", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Суд назначил Илье Пушкову*, присягнувшему на верность ИГИЛу*, наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Первые три года нижегородскому охраннику предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма" и "Участие в деятельности террористической организации".

Пушков* внесен в перечень террористов и экстремистов.