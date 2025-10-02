Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика

Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото

САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова продлил до января арест фигуранту дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Была продлена мера пресечения на 3 месяца, а всего - до пяти, до начала января", - сказала собеседница агентства.

По данным ФСБ, в июле 2023 года фигурант через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение. Он передавал данные о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.