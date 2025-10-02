Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика
11:15 02.10.2025
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика
РИА Новости
происшествия, саратовская область, россия, саратов, ярослав москалик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc.
Происшествия, Саратовская область, Россия, Саратов, Ярослав Москалик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc.
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика

Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика до января

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова продлил до января арест фигуранту дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Была продлена мера пресечения на 3 месяца, а всего - до пяти, до начала января", - сказала собеседница агентства.
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей
1 октября, 18:31
Ранее ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области гражданина России, 1976 года рождения, причастного к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства. В результате его подрыва в Балашихе 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
По данным ФСБ, в июле 2023 года фигурант через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение. Он передавал данные о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.
Дело предполагаемого исполнителя теракта Игната Кузина ранее было направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
Вчера, 09:56
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСаратовЯрослав МоскаликФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)WhatsApp Inc.
 
 
