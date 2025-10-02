https://ria.ru/20251002/sud-2045801908.html
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика
Суд продлил арест фигуранту дела об убийстве генерала Москалика
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова продлил до января арест фигуранту дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Была продлена мера пресечения на 3 месяца, а всего - до пяти, до начала января", - сказала собеседница агентства.
Ранее ФСБ
сообщала о задержании в Саратовской области
гражданина России
, 1976 года рождения, причастного к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства. В результате его подрыва в Балашихе
25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик
.
По данным ФСБ, в июле 2023 года фигурант через WhatsApp
вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение. Он передавал данные о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.
Дело предполагаемого исполнителя теракта Игната Кузина ранее было направлено во 2-й Западный окружной военный суд.