Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.