Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе* - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 02.10.2025 (обновлено: 09:37 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/sud-2045781101.html
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе* - РИА Новости, 02.10.2025
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:36:00+03:00
2025-10-02T09:37:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250929/sud-2045256861.html
https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*

Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе* за фейки о ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Суд - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов
29 сентября, 23:16
По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Ранее ее объявили в международный розыск.
Минюст РФ внес Котрикадзе* в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.
* Признаны в России иноагентами
Главный редактор журнала Искусство кино Антон Долин на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу
27 сентября, 04:05
 
МоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала