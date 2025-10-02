https://ria.ru/20251002/sud-2045781101.html
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в... РИА Новости, 02.10.2025
https://ria.ru/20250929/sud-2045256861.html
https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя"* Кортикадзе* за фейки о ВС России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Ранее ее объявили в международный розыск.
Минюст РФ внес Котрикадзе* в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.
* Признаны в России иноагентами