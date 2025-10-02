Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!" - РИА Новости, 02.10.2025
06:37 02.10.2025
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"
Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью... РИА Новости, 02.10.2025
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО "Издательство "Джем" подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этих исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен, вошедших в альбом 1998 года "Сделай погромче!" ("Крошка моя", "Чужие губы" и другие) и на так называемые "минусовки" – фонограммы без записанного голоса – двадцати пяти музыкальных произведений 1998-1999 годов.
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
2 июля, 05:25
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщил в суде, что Маликов передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. Суд год назад по ходатайству истцов истребовал оригиналы контрактов. Тогда же истцы заявили ходатайство о проведении экспертизы на предмет подлинности документов. Суд на заседаниях 30 сентября эти ходатайства удовлетворил.
В связи с назначением экспертиз суд приостановил рассмотрение обоих дел. Ранее по той же причине было приостановлено рассмотрение еще одного иска Жукова и Потехина к "Джему" - о признании за истцами исключительных прав на сами произведения.
Ранее Жуков оспаривал права на песни в Симоновском суде Москвы. Предметом спора были композиции "Ну, где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие хиты. Но тогда суд отклонил иск. По словам представителя Жукова, суд объяснил это пропуском срока исковой давности.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки вверх!"
6 декабря 2024, 23:42
 
