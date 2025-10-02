Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО "Издательство "Джем" подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В этих исках Жуков Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен, вошедших в альбом 1998 года "Сделай погромче!" ("Крошка моя", "Чужие губы" и другие) и на так называемые "минусовки" – фонограммы без записанного голоса – двадцати пяти музыкальных произведений 1998-1999 годов.

Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщил в суде, что Маликов передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. Суд год назад по ходатайству истцов истребовал оригиналы контрактов. Тогда же истцы заявили ходатайство о проведении экспертизы на предмет подлинности документов. Суд на заседаниях 30 сентября эти ходатайства удовлетворил.

В связи с назначением экспертиз суд приостановил рассмотрение обоих дел. Ранее по той же причине было приостановлено рассмотрение еще одного иска Жукова и Потехина к "Джему" - о признании за истцами исключительных прав на сами произведения.