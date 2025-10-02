https://ria.ru/20251002/sud-2045767554.html
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!" - РИА Новости, 02.10.2025
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"
Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:37:00+03:00
2025-10-02T06:37:00+03:00
2025-10-02T06:37:00+03:00
москва
сергей жуков
алексей потехин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20250702/sud-2026646687.html
https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей жуков, алексей потехин, общество
Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Общество
Суд назначил экспертизы по искам участников группы "Руки Вверх!"
Суд попросил проверить подлинность договоров на хиты группы "Руки Вверх!"
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО "Издательство "Джем" подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этих исках Жуков
и Потехин
требуют признать их права на фонограммы 12 песен, вошедших в альбом 1998 года "Сделай погромче!" ("Крошка моя", "Чужие губы" и другие) и на так называемые "минусовки" – фонограммы без записанного голоса – двадцати пяти музыкальных произведений 1998-1999 годов.
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщил в суде, что Маликов передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. Суд год назад по ходатайству истцов истребовал оригиналы контрактов. Тогда же истцы заявили ходатайство о проведении экспертизы на предмет подлинности документов. Суд на заседаниях 30 сентября эти ходатайства удовлетворил.
В связи с назначением экспертиз суд приостановил рассмотрение обоих дел. Ранее по той же причине было приостановлено рассмотрение еще одного иска Жукова и Потехина к "Джему" - о признании за истцами исключительных прав на сами произведения.
Ранее Жуков оспаривал права на песни в Симоновском суде Москвы
. Предметом спора были композиции "Ну, где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие хиты. Но тогда суд отклонил иск. По словам представителя Жукова, суд объяснил это пропуском срока исковой давности.