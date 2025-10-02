Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/sud-2045757219.html
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО
Суд в Приморье прекратил уголовное деле об обороте наркотиков на местного жителя в связи с тем, что он ушел на СВО и был награжден там медалью "За храбрость" 2... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:03:00+03:00
2025-10-02T03:03:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251001/agropredpriyatiya-2045705396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО

Суд прекратил дело об обороте наркотиков на жителя Приморья, ушедшего на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Суд в Приморье прекратил уголовное деле об обороте наркотиков на местного жителя в связи с тем, что он ушел на СВО и был награжден там медалью "За храбрость" 2 степени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Отмечается, что в октябре 2024 года в Дальнереченский районный суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере". Обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы.
"После передачи уголовного дела в суд подсудимый заключил контракт на прохождение военной службы, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Командир войсковой части обратился в суд с ходатайством об освобождении подсудимого от уголовной ответственности в порядке части 1 статьи 78.1 УК РФ в связи с его награждением государственной наградой – медалью "За храбрость" 2 степени. Суд, изучив ходатайство командования войсковой части и ходатайство подсудимого о прекращении уголовного преследования, выслушав адвоката, мнение гособвинителя, прекратил уголовное дело", - говорится в сообщении.
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия
Вчера, 18:40
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала