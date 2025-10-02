https://ria.ru/20251002/sud-2045757219.html
Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО
Суд в Приморье прекратил уголовное деле об обороте наркотиков на местного жителя в связи с тем, что он ушел на СВО и был награжден там медалью "За храбрость" 2... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:03:00+03:00
2025-10-02T03:03:00+03:00
2025-10-02T03:03:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Суд в Приморье прекратил уголовное деле об обороте наркотиков на местного жителя в связи с тем, что он ушел на СВО и был награжден там медалью "За храбрость" 2 степени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Отмечается, что в октябре 2024 года в Дальнереченский районный суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого по части 2 статьи 228 УК РФ
"Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере". Обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы.
"После передачи уголовного дела в суд подсудимый заключил контракт на прохождение военной службы, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Командир войсковой части обратился в суд с ходатайством об освобождении подсудимого от уголовной ответственности в порядке части 1 статьи 78.1 УК РФ в связи с его награждением государственной наградой – медалью "За храбрость" 2 степени. Суд, изучив ходатайство командования войсковой части и ходатайство подсудимого о прекращении уголовного преследования, выслушав адвоката, мнение гособвинителя, прекратил уголовное дело", - говорится в сообщении.