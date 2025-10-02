Суд прекратил дело об обороте наркотиков на участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Суд в Приморье прекратил уголовное деле об обороте наркотиков на местного жителя в связи с тем, что он ушел на СВО и был награжден там медалью "За храбрость" 2 степени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"После передачи уголовного дела в суд подсудимый заключил контракт на прохождение военной службы, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Командир войсковой части обратился в суд с ходатайством об освобождении подсудимого от уголовной ответственности в порядке части 1 статьи 78.1 УК РФ в связи с его награждением государственной наградой – медалью "За храбрость" 2 степени. Суд, изучив ходатайство командования войсковой части и ходатайство подсудимого о прекращении уголовного преследования, выслушав адвоката, мнение гособвинителя, прекратил уголовное дело", - говорится в сообщении.