Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД - РИА Новости, 02.10.2025
02:59 02.10.2025
Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД
Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД

Суд отклонил иск Копайгородской, требовавшей от МВД погасить проценты по кредиту

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД РФ с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в удовлетворении",- говорится в данных.
Алексей Бугаев. - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Экс-игрок сборной России подал иск к МВД после обвинений в сбыте наркотиков
30 ноября 2023, 00:10
Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать требование жены экс-мэра к ответчикам с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Дело было передано по подсудности в Замоскворецкий райсуд. Такое решение было принято, поскольку изначально иск был заявлен к Минфину, но, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, ответчиком должно быть МВД, так как вред, по мнению истца, причинен именно его сотрудниками. В итоге суд определил ответчиком МВД и передал дело по подсудности.
Всего юристы Копайгородской подали три иска о взыскании процентов и компенсации морального вреда, суд объединил их в одно производство.
Супруга экс-мэра просила Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Ее адвокат Елизавета Меткина рассказывала РИА Новости, что следователь добился ареста имущества Копайгородской, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты.
Так, в августе Альфа-банк выдал Копайгородской кредит на 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Из-за его ареста она не может ни погасить кредит, на вернуть деньги банку, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
22 сентября, 18:44
Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор
16 сентября, 15:29
 
Россия Москва Сочи Алексей Копайгородский Министерство финансов РФ (Минфин России) Происшествия
 
 
