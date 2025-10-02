Рейтинг@Mail.ru
00:02 02.10.2025
Представители Штенгеловых обжалуют изъятие их имущества
Происшествия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решение об изъятии в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и признание их экстремистским объединением будет обжаловано, сообщил РИА Новости один из их представителей в суде.
"Будем обжаловать",- сказал собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала