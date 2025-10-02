https://ria.ru/20251002/sud-2045745254.html
Суд признал экстремистским объединение владельцев "Яшкино" и "Кириешек"
Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" Николая и Дениса Штенгеловых*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" Николая и Дениса Штенгеловых*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Штенгеловых* экстремистским объединением", - огласила решение судья.
Согласно материалам, Николай Штенгелов*, в частности, разделял политику украинских властей, оказывал финансовую помощь Украине
. Кроме того, сообщалось, что он образовал собственное военизированное подразделение.
Его сын Денис Штенгелов*, как следует из материалов, также поддерживал киевский режим. Также уточняется, что они инвестировали в недружественные страны.
Генеральная прокуратура РФ
просила суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии
, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура
, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком".
*Признаны экстремистским объединением в России.