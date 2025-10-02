Суд признал экстремистским объединение владельцев "Яшкино" и "Кириешек"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" Николая и Дениса Штенгеловых*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его сын Денис Штенгелов*, как следует из материалов, также поддерживал киевский режим. Также уточняется, что они инвестировали в недружественные страны.