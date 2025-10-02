https://ria.ru/20251002/strany-2045991537.html
Путин рассказал, к чему страны обращаются в период нестабильности
Путин рассказал, к чему страны обращаются в период нестабильности - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, к чему страны обращаются в период нестабильности
Страны обращаются к собственным основам в период международной нестабильности, в том числе на Западе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
