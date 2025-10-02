https://ria.ru/20251002/stambul-2045881231.html
В Турции рассказали о землетрясении, ощущавшемся в Стамбуле
В Турции рассказали о землетрясении, ощущавшемся в Стамбуле - РИА Новости, 02.10.2025
В Турции рассказали о землетрясении, ощущавшемся в Стамбуле
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле, составила 5, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 02.10.2025
В Турции рассказали о землетрясении, ощущавшемся в Стамбуле
Магнитуда ощущавшегося в Стамбуле землетрясения в Мраморном море составила 5
СТАМБУЛ, 2 окт - РИА Новости. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле, составила 5, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение произошло в регионе Мраморного моря, жители Стамбула ощущали толчки, передавал ранее в четверг корреспондент РИА Новости.
"Магнитуда землетрясения в 14.55 мск составила 5, эпицентр располагался в Мраморном море
в 18 километрах от города Мармараэреглиси", - сообщили сейсмологи.
Очаг залегал на глубине 6,7 километра.
Сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3.