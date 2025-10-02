https://ria.ru/20251002/stambul-2045872925.html
В Стамбуле произошло землетрясение
В регионе Мраморного моря произошло землетрясение, жители Стамбула ощутили толчки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
Магнитуда землетрясения в Мраморном море, ощущавшегося в Стамбуле, составила 5
СТАМБУЛ, 2 окт — РИА Новости. В регионе Мраморного моря произошло землетрясение, жители Стамбула ощутили толчки, сообщил корреспондент РИА Новости.
Около 14:55 мск жители города ощутили сильные толчки, в частности, шаталась мебель.
Некоторые из местных жителей начали паниковать, посетители ресторанов на западе города вышли на улицу.
Магнитуда землетрясения составила пять баллов, уточнили власти Турции
