США могут нанести удары по Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
23:14 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ssha-2046057252.html
США могут нанести удары по Венесуэле, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности нанесения ударов по территории Венесуэлы на фоне усилий Вашингтона по борьбе с...
2025-10-02T23:14:00+03:00
2025-10-02T23:14:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
США могут нанести удары по Венесуэле, пишут СМИ

Semafor: США не исключают нанесения ударов по Венесуэле для борьбы с наркотиками

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности нанесения ударов по территории Венесуэлы на фоне усилий Вашингтона по борьбе с наркокартелями, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
"Администрация Трампа не исключает возможности нанесения военных ударов по территории Венесуэлы в рамках продолжающейся кампании против наркокартелей", - говорится в сообщении.
Как заявил изданию чиновник, Трамп рассмотрит возможность принятия мер, если Венесуэла будет "отправлять наркокартели в США" по суше или по морю.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей , включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Юрист высказалась о действиях США в Венесуэле
27 сентября, 16:53
 
