США могут нанести удары по Венесуэле, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности нанесения ударов по территории Венесуэлы на фоне усилий Вашингтона по борьбе с наркокартелями, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
Как заявил изданию чиновник, Трамп рассмотрит возможность принятия мер, если Венесуэла будет "отправлять наркокартели в США" по суше или по морю.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей , включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Юрист высказалась о действиях США в Венесуэле
27 сентября, 16:53