Госдолг США вырос на два триллиона долларов четвертый раз подряд
2025-10-02T17:47:00+03:00
в мире, сша
Госдолг США в 2025 году вырос до рекордных $37,6 триллиона
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Государственный долг США четвертый год подряд растет на более чем два триллиона долларов - в 2025 финансовом году он увеличился на 2,2 триллиона, составив рекордные 37,6 триллиона, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина.
В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. За прошлый год задолженность выросла с 35,46 триллиона долларов до 37,64 триллиона долларов, что стало новым рекордом для страны.
Это стало четвертым годом подряд, когда госдолг США
увеличивается как минимум на 2 триллиона долларов. Максимальный рост суверенной задолженности Штаты зафиксировали в 2020 году из-за масштабных программ поддержки экономики на фоне коронавируса - сразу на 4,2 триллиона долларов. В 2021 году темпы роста вернулись к более привычной отметке, составив 1,5 триллиона долларов.
Однако в 2022 году на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг вырос уже на 2,5 триллиона, а в следующие два года - еще на 2,2 триллиона и 2,3 триллиона.
Для сравнения, весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов, что в 5,6 раза меньше, чем прирост американской задолженности за прошлый финансовый год.