Госдолг США вырос на два триллиона долларов четвертый раз подряд

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Государственный долг США четвертый год подряд растет на более чем два триллиона долларов - в 2025 финансовом году он увеличился на 2,2 триллиона, составив рекордные 37,6 триллиона, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина.

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. За прошлый год задолженность выросла с 35,46 триллиона долларов до 37,64 триллиона долларов, что стало новым рекордом для страны.

Это стало четвертым годом подряд, когда госдолг США увеличивается как минимум на 2 триллиона долларов. Максимальный рост суверенной задолженности Штаты зафиксировали в 2020 году из-за масштабных программ поддержки экономики на фоне коронавируса - сразу на 4,2 триллиона долларов. В 2021 году темпы роста вернулись к более привычной отметке, составив 1,5 триллиона долларов.

Однако в 2022 году на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг вырос уже на 2,5 триллиона, а в следующие два года - еще на 2,2 триллиона и 2,3 триллиона.