Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ

Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ

2025-10-02T14:32:00+03:00

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не будет включен в состав правительства президента США Дональда Трампа на фоне растущего разочарования американского лидера в роли ООН, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Уолтц 21 сентября вручил генсеку ООН Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей. "По словам источников, знакомых с этим вопросом, должность посла при ООН не входит в число должностей при правительстве, поскольку президент Трамп сигнализирует о снижении значимости ООН для его администрации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что отсутствие статуса члена правительства означает, что у Уолтца будет меньше времени общения с президентом, несмотря на их хорошие отношения, и послу, скорее всего, придется принимать важные международные решения через госсекретаря Марко Рубио. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.

