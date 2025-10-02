Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
14:32 02.10.2025
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ
в мире
сша
майк уолтц
дональд трамп
оон
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не будет включен в состав правительства президента США Дональда Трампа на фоне растущего разочарования американского лидера в роли ООН, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Уолтц 21 сентября вручил генсеку ООН Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей. "По словам источников, знакомых с этим вопросом, должность посла при ООН не входит в число должностей при правительстве, поскольку президент Трамп сигнализирует о снижении значимости ООН для его администрации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что отсутствие статуса члена правительства означает, что у Уолтца будет меньше времени общения с президентом, несмотря на их хорошие отношения, и послу, скорее всего, придется принимать важные международные решения через госсекретаря Марко Рубио. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.
сша
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, оон
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не будет включен в состав правительства президента США Дональда Трампа на фоне растущего разочарования американского лидера в роли ООН, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Уолтц 21 сентября вручил генсеку ООН Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей.
"По словам источников, знакомых с этим вопросом, должность посла при ООН не входит в число должностей при правительстве, поскольку президент Трамп сигнализирует о снижении значимости ООН для его администрации", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что отсутствие статуса члена правительства означает, что у Уолтца будет меньше времени общения с президентом, несмотря на их хорошие отношения, и послу, скорее всего, придется принимать важные международные решения через госсекретаря Марко Рубио.
Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.
В миреСШАМайк УолтцДональд ТрампООН
 
 
