https://ria.ru/20251002/ssha-2045859524.html
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не будет включен в состав правительства президента США Дональда Трампа на фоне растущего разочарования... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:32:00+03:00
2025-10-02T14:32:00+03:00
2025-10-02T14:32:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d00f4f8a8032594a8f8fcf09630e35cf.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц не будет включен в состав правительства президента США Дональда Трампа на фоне растущего разочарования американского лидера в роли ООН, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Уолтц 21 сентября вручил генсеку ООН Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей. "По словам источников, знакомых с этим вопросом, должность посла при ООН не входит в число должностей при правительстве, поскольку президент Трамп сигнализирует о снижении значимости ООН для его администрации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что отсутствие статуса члена правительства означает, что у Уолтца будет меньше времени общения с президентом, несмотря на их хорошие отношения, и послу, скорее всего, придется принимать важные международные решения через госсекретаря Марко Рубио. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.
https://ria.ru/20251002/finansirovanie-2045838104.html
https://ria.ru/20251002/ssha-2045675225.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326376_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eba4c7c57e8548330a3f09776037b652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, оон
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН
Постпред США при ООН не войдет в правительство Трампа, сообщают СМИ
CBS: постпред США при ООН Уолтц не будет включен в состав правительства