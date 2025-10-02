Рейтинг@Mail.ru
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ssha-2045796554.html
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов - РИА Новости, 02.10.2025
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, заявив, что "Америка для американцев". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:42:00+03:00
2025-10-02T10:42:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США, В мире
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов

Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию из страны мигрантов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, заявив, что "Америка для американцев".
"Все преступные мигранты-нелегалы должны быть изгнаны. Америка для американцев", - написало министерство на своей странице в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
27 июня, 00:32
Пост сопровождается плакатом, на котором Дядя Сэм призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
22 апреля, 01:59
 
СШААмерикаДональд ТрампМинистерство внутренней безопасности СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала