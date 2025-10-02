https://ria.ru/20251002/ssha-2045796554.html
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, заявив, что "Америка для американцев". РИА Новости, 02.10.2025
