07:38 02.10.2025
Сенатор Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов
Сенатор Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов
Сенатор Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов

Сенатор от штата Техас Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сенатор США от штата Техас Тед Круз во время речи о борьбе с преступностью в ходе слушаний судебного комитета сената США, которые транслировались телеканалом C-SPAN, оговорился и призвал "прекратить нападки на педофилов".
"Думаю, это прекрасная идея, нам нужно двухпартийное соглашение (по проблеме преступности - ред.). Что, если мы соберемся вместе и скажем: "Давайте остановим убийства? Давайте положим конец изнасилованиям? Давайте прекратим нападки на педофилов?", - заявил Круз.
После этого Круз продолжил выступление без исправлений, обратив внимание присутствующих на статистику о падении числа грабежей, убийств и изнасилований в мегаполисах США после ввода в них сил нацгвардии.
Президент США Дональд Трамп, начиная с июня 2025 года, начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
