В США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 02.10.2025
04:51 02.10.2025 (обновлено: 09:18 02.10.2025)
В США сделали заявление о войне с Россией
заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
В США сделали заявление о войне с Россией

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США не готовы к вооруженному конфликту с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
“Мы видим, как их вооруженные силы (России. — Прим. ред.) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними”, — сказал он.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Ставить условия будет Россия". В США рассказали, что надвигается на Запад
Вчера, 18:48
При этом полковник отметил, что политическое руководство США осознает всю опасность сложившейся ситуации в отношениях с Россией, поэтому постарается не допустить трансформации противостояния в полноценный вооруженный конфликт с применением стратегического вооружения.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
30 сентября, 15:24
 
В миреРоссияСШАМоскваМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
