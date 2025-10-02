В США сделали заявление о войне с Россией

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США не готовы к вооруженному конфликту с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
“Мы видим, как их вооруженные силы (России. — Прим. ред.) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними”, — сказал он.
При этом полковник отметил, что политическое руководство США осознает всю опасность сложившейся ситуации в отношениях с Россией, поэтому постарается не допустить трансформации противостояния в полноценный вооруженный конфликт с применением стратегического вооружения.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.