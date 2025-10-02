США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечают собеседники издания, администрация Трампа впервые окажет помощь Киеву в нанесении подобных ударов.
Ранее президент фонда научных и исторических исследований "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с РИА Новости заявил, что даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений.
По данным газеты, правительство Штатов просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.
Также американская администрация рассматривает возможность поставок Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
Уточняется, что решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Вашингтоном пока не принято.
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"
30 сентября, 14:15
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В ноябре прошлого года президент Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.
Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.