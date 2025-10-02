"Умные" руки: СПО открывает безграничные возможности для молодежи и страны

За последние годы отношение к профобразованию в России изменилось кардинально – сегодня это возможность получить самую современную и востребованную на рынке профессию. Колледжи – ключевой источник кадров для стратегических отраслей российской экономики: ИТ, медицины, АПК, металлургии и других. По федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" в стране создана система кластеров, где выпускники 9 – 11-х классов за два-три года погружаются в профессию и получают специальность, а затем – часто уже в процессе обучения – работу на ведущем предприятии своего региона. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Трамплин для карьерного роста

В этом году российская система СПО отмечает 85-летие. Второго октября 1940 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах". Страна тогда остро нуждалась в квалифицированных рабочих кадрах. Сегодня этот запрос снова актуален для достижения экономического и технологического суверенитета. Колледжи вновь на пике популярности: число поступающих растет с каждым годом. Например, в Новгородском строительном колледже конкурс по ряду направлений достиг 18 человек на место.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал юбилей СПО знаковым событием для миллионов граждан страны: студентов колледжей и техникумов, их наставников, молодых специалистов и профессионалов.

"Они трудятся на благо Родины, ведут страну к большим достижениям, развивая ее стратегический и экономический потенциал. Сегодня наша общая задача – обеспечение технологического лидерства России, и роль системы СПО в решении этой задачи – ключевая", – отметил министр.

Для национальной системы СПО действительно наступила эпоха возрождения. Стране нужны "умные руки", и именно на учащихся среднего образовательного звена возлагают сегодня особые надежды. При этом, чтобы определить, как учебная система будет развиваться до 2036 года, в России разрабатывают стратегию образования. Она будет опираться в том числе на ключевые результаты национальных проектов России, которые станут ориентиром для создания конкурентоспособной системы.

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Участники чемпионата высоких технологий © Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Участники чемпионата высоких технологий

Робототехника, новейшая медицина, инфотех, интеллектуальные системы для АПК и других стратегически важных областей – высокие технологии нужны повсюду. А для их использования необходимы квалифицированные рабочие кадры. Спрос на них огромен, а колледжи и техникумы, где готовят специалистов для самых перспективных отраслей экономики, становятся для молодых профессионалов трамплином для успешной карьеры.

В этом году абитуриенты подали в учебные заведения системы СПО свыше 3,5 миллиона заявлений. По сравнению с прошлым учебным годом прирост составил около 900 тысяч. Почти треть заявлений подана в колледжи и техникумы, участвующие в программе "Профессионалитет". Она охватывает порядка 1,5 тысячи колледжей и более 2,4 тысячи предприятий.

Для будущих абитуриентов ежегодно проводятся специальные мероприятия. Так, во всех колледжах "Профессионалитета" 18 октября состоится Единый день открытых дверей, на котором школьники и их родители смогут ближе познакомиться с потенциальными работодателями, возможностями и условиями обучения, востребованными профессиями и направлениями будущего карьерного пути. Гости колледжей и техникумов посетят предприятия, встретятся с работодателями и пройдут профессиональные пробы. А на вопросы родителей ответят представители компаний и руководители региональных органов исполнительной власти.

Учиться на практике

Флагманский проект развития системы СПО в нашей стране – "Профессионалитет" – стартовал в 2022 году. В числе его задач – адресная подготовка кадров с учетом потребностей рынка, интересов государства и запросов бизнеса. Его суть в том, чтобы колледжи и техникумы плотно сотрудничали с работодателями, объединялись в образовательно-производственные кластеры, где студенты обучаются с упором на практику и получают актуальную профессию, оттачивая навыки на реальном производственном оборудовании – как на предприятии, так и в колледже и под кураторством наставников от будущего работодателя.

На данный момент в 86 регионах России функционируют 506 кластеров "Профессионалитета", которые охватывают 24 отрасли экономики. Среди них – атомная отрасль, железнодорожный транспорт, индустрия робототехники и другие.

К 2030 году проект должен охватить все регионы страны. А с 1 сентября 2026 года форму обучения "Профессионалитета" смогут использовать любые учреждения СПО, так как формат будет закреплен на законодательном уровне.

С 2023 года при поддержке проекта "Профессионалитет" Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы" помогает выявлять самых талантливых и инициативных студентов колледжей и школьников старше 14 лет в 296 профессиональных и наиболее востребованных компетенциях.

Сегодня движение объединяет уже более 1 миллиона человек. Экосистема чемпионатов по профмастерству ориентирована на российский рынок труда и образовательных программ. Лучшие из лучших выбираются по итогам двух ключевых чемпионатов: чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Количество работодателей-партнеров движения растет год от года. В 2025 году более 7,5 тысячи предприятий уже включились в движение на региональном этапе.

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования Подводных роботов собирали на финале чемпионата высоких технологий © Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования Подводных роботов собирали на финале чемпионата высоких технологий. Архивное фото

Показать себя в деле

"Промышленный дизайн", "Слесарная работа с металлом", "Кузовной ремонт", "Промышленная механика и монтаж", "Сварочные технологии", "Геопространственные технологии", "Мобильная робототехника", "Веб-технологии" – это лишь небольшой список компетенций чемпионата "Профессионалы".

Задания для конкурсных испытаний формируют потенциальные работодатели и эксперты среднего профобразования. Подход – максимально практичный: участник соревнования должен продемонстрировать свои навыки на площадке в условиях близким к реальным, например – изготовить конечный продукт, но в условиях конкурсного азарта. А партнеры видят ребят в деле. В результате тысячи молодых людей по итогам конкурса получают приглашения на стажировку и офферы от ведущих промышленных компаний страны.

"Для меня победа – это преодоление себя, всех страхов и доказательство того, что я умею правильно выполнять свою работу. Также радует то, что поступило достаточно приглашений на стажировки и трудоустройство от крупных компаний, открываются огромные перспективы для развития", – поделился выпускник Сахалинского техникума строительства и ЖКХ Илья Федосов.

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Сварщик на чемпионате "Профессионалы" © Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Сварщик на чемпионате "Профессионалы"

На прошлогоднем финале чемпионата "Профессионалы" в Петербурге он стал победителем в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", где участникам предстояло изготовить сложные детали с соблюдением всего технологического процесса.

Набор компетенций чемпионатов из года в год расширяется исходя из запросов рынка и развития технологий. Так, в программу финала чемпионата "Профессионалы" этого года, который прошел в Калуге, включили разделы "Промышленная робототехника", "Предпринимательство" и "Интернет вещей".

Чемпионат высоких технологий

В фокусе этого чемпионата – инновационные компетенции, предполагающие использование передовых технологий и даже технологий будущего.

Состязания 2025 года проходили по 15 дисциплинам. В их числе – "Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры", "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования", "Индивидуальные фармацевтические решения", "Интеллектуальные системы агропроизводства", "Исследование новых веществ и материалов", "Кибериммунная автономность" и "Персонализированные здоровьесберегающие технологии".

Испытания проводились не только для основной возрастной группы, но и среди юниоров – школьников старших классов. Главная цель – выявить таланты, которые способны внести весомый вклад в развитие высокотехнологичных отраслей экономики.

Финал чемпионата высоких технологий в третий раз проходил в Великом Новгороде, где встретились 144 победителя межрегиональных этапов.

К слову, оба состязания – "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий – не только открывают для участников возможности профессионального роста, но и стимулируют их материально. Победители и призеры финальных этапов получают денежные премии: 300 тысяч рублей – за первое место, 200 тысяч – за второе и 100 тысяч – за третье.

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Участница чемпионата высоких технологий © Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования Участница чемпионата высоких технологий. Архивное фото

Мастер года

Свой конкурс есть и у преподавателей СПО. Он называется "Мастер года" . Финал традиционно проходит 2 октября и приурочен ко Дню среднего профессионального образования, учрежденного президентом РФ в 2022 году.

Площадкой проведения финала в этом году станет Курск. Это право для города завоевал победитель прошлогоднего сезона – директор "Колледжа информационных технологий" Курской области Дмитрий Медведев.

В финал состязания среди преподавателей системы профобразования вышли 89 финалистов – по одному от каждого региона страны. В конкурсе представлены 53 профессии и специальности системы СПО.

Наиболее широко представлены специалисты по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей; информационным системам и программированию; строительству и эксплуатации зданий и сооружений; поварскому и кондитерскому делу; сестринскому делу. Среди редких специальностей финалистов – автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, а также помощник машиниста.

В этом году конкурсу "Мастер года" исполняется пять лет: в нем уже приняли участие почти 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов. Наибольшее количество заявок подали педагоги из Пермского края, Оренбургской, Новосибирской, Белгородской и Самарской областей.

Таким образом, созданная в стране система СПО – это взаимовыгодная модель, которая открывает широкие перспективы для всех участников – и для выпускников, и для работодателей, и для российской экономики в целом.