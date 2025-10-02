ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Командование 80-й отдельной десантно штурмовой бригады месяцами не меняет прикомандированных им пограничников в районе Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, на самом деле на данном направлении за сентябрь 80-я бригада предприняла не более четырех попыток атаковать.