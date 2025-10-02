Рейтинг@Mail.ru
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 02.10.2025
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области
Командование 80-й отдельной десантно штурмовой бригады месяцами не меняет прикомандированных им пограничников в районе Садков в Сумской области, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
вооруженные силы украины
сумская область
украина
2025
безопасность, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ месяцами не меняют пограничников в районе Садков в Сумской области

Командиры 80-й бригады ВСУ месяцами не ротируют переданных им пограничников

© AP Photo / Vadim Ghirda Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Командование 80-й отдельной десантно штурмовой бригады месяцами не меняет прикомандированных им пограничников в районе Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, в чье распоряжение переданы подразделения 15-го погранотряда государственной пограничной службы Украины, месяцами не меняют пограничников на позициях под предлогом участия своих десантников в штурмовых действиях", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на самом деле на данном направлении за сентябрь 80-я бригада предприняла не более четырех попыток атаковать.
