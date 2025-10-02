Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 02.10.2025 (обновлено: 10:40 02.10.2025)
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области
2025
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области

Одна из бригад ВСУ понесла огромные потери из-за отъезда офицеров на праздник

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Огромные потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование дня защитника Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
По его словам, вероятно, это связано с убытием офицерского состава на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины.
День защитников и защитниц Украины празднуется 1 октября.
