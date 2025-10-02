https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045767734.html
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области - РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области
Огромные потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование дня... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:40:00+03:00
2025-10-02T06:40:00+03:00
2025-10-02T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
волчанск
харьковская область
ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области
Одна из бригад ВСУ понесла огромные потери из-за отъезда офицеров на праздник