ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Огромные потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование дня защитника Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев", — сказал собеседник агентства.