Российские бойцы оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военнослужащие подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают оттеснять противника всё дальше от Часова Яра к Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны.

"Штурмовые подразделения и артиллеристы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий улучшают положение, отодвигая противника всё дальше к Константиновке от н.п. Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе одного из эпизодов российские десантники обнаружили систему обороны и основные огневые точки противника в опорном пункте в лесопосадках и разрушенных зданиях. Штурмовая группа выдвинулась ночью, пробраться незамеченными им помогли не пропускающие тепловое излучение плащи-накидки.

Рано утром группа российских бойцов подошла к противнику и незаметно вошла во вражескую траншею, продвинулась вдоль неё, подошла к укрепленному блиндажу с украинскими боевиками и приступила к уничтожению противника. Ивановские десантники под прикрытием огня артиллерии и ударных беспилотников провели зачистку и закрепились.