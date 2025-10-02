Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке - РИА Новости, 02.10.2025
05:42 02.10.2025 (обновлено: 07:24 02.10.2025)
Российские бойцы оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке
Российские бойцы оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке
Военнослужащие подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают оттеснять противника всё дальше от Часова Яра к Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
Российские бойцы оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке

Бойцы Ивановского соединения ВДВ оттесняют ВСУ от Часова Яра к Константиновке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военнослужащие подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают оттеснять противника всё дальше от Часова Яра к Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Штурмовые подразделения и артиллеристы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий улучшают положение, отодвигая противника всё дальше к Константиновке от н.п. Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
Отмечается, что в ходе одного из эпизодов российские десантники обнаружили систему обороны и основные огневые точки противника в опорном пункте в лесопосадках и разрушенных зданиях. Штурмовая группа выдвинулась ночью, пробраться незамеченными им помогли не пропускающие тепловое излучение плащи-накидки.
Рано утром группа российских бойцов подошла к противнику и незаметно вошла во вражескую траншею, продвинулась вдоль неё, подошла к укрепленному блиндажу с украинскими боевиками и приступила к уничтожению противника. Ивановские десантники под прикрытием огня артиллерии и ударных беспилотников провели зачистку и закрепились.
"В ходе боя огнем из стрелкового оружия, гранатомётов были уничтожены две пулемётные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба Яга", пытавшийся осуществить сброс боеприпасов на штурмующие подразделения. Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
