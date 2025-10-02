БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Расчеты разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Минобороны уточняет, что в ходе воздушной разведки операторы разведывательных дронов вскрыли месторасположение замаскированного опорного пункта противника. Координаты цели получили операторы ударных БПЛА и тандемными боеприпасами разбили опорный пункт ВСУ. По подвижным целям расчеты FPV-дронов работают в режиме свободной охоты, когда поиск целей идет в реальном времени, таким способом операторы уничтожили пикапы и бронеавтомобиль HMMWV.