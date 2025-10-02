Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 02.10.2025
БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 02.10.2025
БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчеты разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в РИА Новости, 02.10.2025
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

БПЛА "Центра" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красноармейском

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Расчеты разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчётов ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) квадрокоптерного типа группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, личный состав и технику ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что в ходе воздушной разведки операторы разведывательных дронов вскрыли месторасположение замаскированного опорного пункта противника. Координаты цели получили операторы ударных БПЛА и тандемными боеприпасами разбили опорный пункт ВСУ. По подвижным целям расчеты FPV-дронов работают в режиме свободной охоты, когда поиск целей идет в реальном времени, таким способом операторы уничтожили пикапы и бронеавтомобиль HMMWV.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
