https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045761655.html
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил - РИА Новости, 02.10.2025
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил
Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, сумел спасти себе жизнь, самостоятельно ампутировав повреждённую конечность, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:39:00+03:00
2025-10-02T04:39:00+03:00
2025-10-02T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045010682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил
Российский боец из "Ахмата" отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, сумел спасти себе жизнь, самостоятельно ампутировав повреждённую конечность, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады, 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов".
"Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть (с БПЛА-ред.) ему нож и сам отрезал себе эту ступню", — сообщил "Кетанов".
По словам медика, именно это решение спасло мужчине жизнь.
«
"Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал. То, что он сделал, во многом спасло ему жизнь — сам себе помог эвакуироваться и выжил", — отметил врач.
В госпитале бойцу сформировали культю и отправили на дальнейшее лечение. Врач подчеркнул, что благодаря современному протезированию пациент сможет вернуться к полноценной жизни.