Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 02.10.2025
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, сумел спасти себе жизнь, самостоятельно ампутировав повреждённую конечность, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады, 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов".
"Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть (с БПЛА-ред.) ему нож и сам отрезал себе эту ступню", — сообщил "Кетанов".
По словам медика, именно это решение спасло мужчине жизнь.
"Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал. То, что он сделал, во многом спасло ему жизнь — сам себе помог эвакуироваться и выжил", — отметил врач.
В госпитале бойцу сформировали культю и отправили на дальнейшее лечение. Врач подчеркнул, что благодаря современному протезированию пациент сможет вернуться к полноценной жизни.
