Рейтинг@Mail.ru
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045756220.html
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах
Комплексы камер польского производства на сбитых украинских БПЛА обнаружили ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:54:00+03:00
2025-10-02T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045715295.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах

ВС России обнаружили польские камеры Gimbal ORB-80.3 на сбитых украинских дронах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДрон "Баба-Яга"
Дрон Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дрон "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Комплексы камер польского производства на сбитых украинских БПЛА обнаружили ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".
"На тяжёлых дронах типа "Баба-яга" ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3", - отметил военнослужащий.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
Согласно информации на официальном сайте производителя, польской компании Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 - это небольшая двухосевая камера, которая распознаёт и отслеживает объекты. Устройство также оснащено тепловизионной камерой.
На сайте организации указано, что Iridex Robotics специализируется на производстве технологий, в том числе робототехники, для применения в строительстве и агробизнесе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала