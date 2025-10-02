Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября

«

"Шестого октября первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк проведет круглый стол на тему "О целесообразности дальнейшего участия Российской Федерации в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в сообщении.