Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совещание о целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября, приглашены представители МИД РФ и ЦИК, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Шестого октября первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк проведет круглый стол на тему "О целесообразности дальнейшего участия Российской Федерации в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в обсуждении примут участие замглавы МИД РФ Александр Грушко, член ЦИК РФ Павел Андреев, а также в дистанционном формате генсек МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну "в этот позор". Президент РФ Владимир Путин до этого также предлагал обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
