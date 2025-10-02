Рейтинг@Mail.ru
Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября
17:00 02.10.2025 (обновлено: 17:08 02.10.2025)
Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября
Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября - РИА Новости, 02.10.2025
Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября
Совещание о целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября, приглашены представители МИД РФ и ЦИК, сообщили в пресс-службе верхней... РИА Новости, 02.10.2025
россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, сергей кисляк, александр грушко, сергей поспелов, в мире
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Сергей Кисляк, Александр Грушко, Сергей Поспелов, В мире
Совещание об участии России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября

Совещание о целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в СФ 6 октября

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совещание о целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ пройдет в Совфеде 6 октября, приглашены представители МИД РФ и ЦИК, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
«
"Шестого октября первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк проведет круглый стол на тему "О целесообразности дальнейшего участия Российской Федерации в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в обсуждении примут участие замглавы МИД РФ Александр Грушко, член ЦИК РФ Павел Андреев, а также в дистанционном формате генсек МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну "в этот позор". Президент РФ Владимир Путин до этого также предлагал обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жданова рассказала, чего требовали от России на Форуме ОБСЕ
18 сентября, 07:59
 
РоссияБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕСергей КислякАлександр ГрушкоСергей ПоспеловВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
