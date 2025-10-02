Рейтинг@Mail.ru
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества
Краснодарский край
 
14:38 02.10.2025
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества
2025-10-02T14:38:00+03:00
2025-10-02T14:38:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
омская область
краснодарский край
омская область
2025
краснодарский край, омская область
Краснодарский край, Краснодарский край, Омская область
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края объявили о намерении развивать межпарламентское сотрудничество с Заксобранием Омской области, об этом стало известно на прошедшей пленарной сессии кубанского парламента.
Соглашение предполагает укрепление межпарламентских связей между регионами, обмен опытом в области законотворческой деятельности, проведение консультаций и переговоров, озвучил на сессии председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.
Председатель ЗСК Кубани прокомментировал вопрос об инвестклимате в крае
Вчера, 14:25
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Краснодарский край и Омская область не являются географическими соседями и находятся в разных часовых поясах, но вместе с тем у двух субъектов много общего.
"Нас объединяет сотрудничество в промышленной сфере. Эта связь активно развивается на уровне кооперации между кубанскими и омскими промышленными предприятиями. И как бы то ни было, мы схожи по климатическим и природным условиям – количество солнечных дней у нас одинаково. И тем важнее, что наряду с едиными экономическими интересами и некоторыми природными характеристиками, мы стремимся развивать межпарламентский диалог и сотрудничество", – сказал Юрий Бурлачко.
Как отметил председатель ЗСК, основными направлениями взаимодействия станут совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, усиление парламентского контроля за исполнением законов.
Парламентарии Кубани рассмотрели доступность оказания транспортных услуг
Вчера, 14:24
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
