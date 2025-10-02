Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края объявили о намерении развивать межпарламентское сотрудничество с Заксобранием Омской области, об этом стало известно на прошедшей пленарной сессии кубанского парламента.

Соглашение предполагает укрепление межпарламентских связей между регионами, обмен опытом в области законотворческой деятельности, проведение консультаций и переговоров, озвучил на сессии председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Краснодарский край и Омская область не являются географическими соседями и находятся в разных часовых поясах, но вместе с тем у двух субъектов много общего.

"Нас объединяет сотрудничество в промышленной сфере. Эта связь активно развивается на уровне кооперации между кубанскими и омскими промышленными предприятиями. И как бы то ни было, мы схожи по климатическим и природным условиям – количество солнечных дней у нас одинаково. И тем важнее, что наряду с едиными экономическими интересами и некоторыми природными характеристиками, мы стремимся развивать межпарламентский диалог и сотрудничество", – сказал Юрий Бурлачко.