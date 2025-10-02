https://ria.ru/20251002/sotrudnichestvo-2045861832.html
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества - РИА Новости, 02.10.2025
Парламент Кубани объявил о расширении географии сотрудничества
Парламентарии Краснодарского края объявили о намерении развивать межпарламентское сотрудничество с Заксобранием Омской области, об этом стало известно на... РИА Новости, 02.10.2025
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края объявили о намерении развивать межпарламентское сотрудничество с Заксобранием Омской области, об этом стало известно на прошедшей пленарной сессии кубанского парламента.
Соглашение предполагает укрепление межпарламентских связей между регионами, обмен опытом в области законотворческой деятельности, проведение консультаций и переговоров, озвучил на сессии председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Краснодарский край и Омская область не являются географическими соседями и находятся в разных часовых поясах, но вместе с тем у двух субъектов много общего.
"Нас объединяет сотрудничество в промышленной сфере. Эта связь активно развивается на уровне кооперации между кубанскими и омскими промышленными предприятиями. И как бы то ни было, мы схожи по климатическим и природным условиям – количество солнечных дней у нас одинаково. И тем важнее, что наряду с едиными экономическими интересами и некоторыми природными характеристиками, мы стремимся развивать межпарламентский диалог и сотрудничество", – сказал Юрий Бурлачко.
Как отметил председатель ЗСК, основными направлениями взаимодействия станут совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, усиление парламентского контроля за исполнением законов.