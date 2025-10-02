Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
23:53 02.10.2025
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
2025
Сочи, Россия
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Морской порт Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.02 мск, она длилась до 23.41 мск.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
