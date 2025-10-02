https://ria.ru/20251002/sochi-2046061255.html
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 02.10.2025
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:53:00+03:00
2025-10-02T23:53:00+03:00
2025-10-02T23:54:00+03:00
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888122444_0:314:3077:2045_1920x0_80_0_0_52b9301bf8616710250dadbc089ac412.jpg
https://ria.ru/20251002/trevoga-2046060734.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888122444_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b1789449f7c370351ce6515414cd816f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
Прошунин заявил, что в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА