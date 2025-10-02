https://ria.ru/20251002/sochi-2046057712.html
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.10.2025
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 02.10.2025
