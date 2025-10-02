СМИ: дипломаты пожаловались на неэффективность Европейского политсообщества

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дипломаты жалуются на неэффективность Европейского политического сообщества (ЕПС), сравнивают его с быстрыми свиданиями из-за большого количества малосодержательных встреч, пишет газета Politico.

Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится 2 октября в Копенгагене

G7, G20 и НАТО. Как отмечает издание со ссылкой на неназванных дипломатов, ЕПС за три года существования превратилась в дипломатическую интермедию, где обсуждаются вопросы, уже затрагиваемые на саммитах Европейского совета

"Мне на ум не приходит ни один конкретный... результат официальной части ЕПС", - подчеркнул дипломат из Евросоюза.

Другой дипломат, из страны, не входящей в ЕС , сравнил сообщество с быстрыми свиданиями: много встреч, но мало возможности комплексно рассмотреть вопросы.

Как подчеркивает издание, ожидания относительно результатов предстоящей встречи находятся на низком уровне. По мнению неназванного чиновника из Евросоюза, в ходе этого мероприятия лидеры просто повторят дискуссии, которые состоялись на саммите накануне.

Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.