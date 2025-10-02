СМИ: дипломаты пожаловались на неэффективность Европейского политсообщества

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дипломаты жалуются на неэффективность Европейского политического сообщества (ЕПС), сравнивают его с быстрыми свиданиями из-за большого количества малосодержательных встреч, пишет газета Politico.
Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится 2 октября в Копенгагене.
Как отмечает издание со ссылкой на неназванных дипломатов, ЕПС за три года существования превратилась в дипломатическую интермедию, где обсуждаются вопросы, уже затрагиваемые на саммитах Европейского совета, G7, G20 и НАТО.
"Мне на ум не приходит ни один конкретный... результат официальной части ЕПС", - подчеркнул дипломат из Евросоюза.
Другой дипломат, из страны, не входящей в ЕС, сравнил сообщество с быстрыми свиданиями: много встреч, но мало возможности комплексно рассмотреть вопросы.
Как подчеркивает издание, ожидания относительно результатов предстоящей встречи находятся на низком уровне. По мнению неназванного чиновника из Евросоюза, в ходе этого мероприятия лидеры просто повторят дискуссии, которые состоялись на саммите накануне.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
