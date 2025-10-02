Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик, пишет издание Politico.
«
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, разговоров на саммите было много — в частности, на обсуждение обороны ЕС ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного —однако "существенного было мало", а большинство ключевых вопросов так и остались без ответов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.