Рейтинг@Mail.ru
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 02.10.2025 (обновлено: 10:40 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/smi-2045759968.html
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ
Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:56:00+03:00
2025-10-02T10:40:00+03:00
в мире
россия
копенгаген
европа
дмитрий песков
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045791064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9606fcc50a63a1e2ffcb821fba21e4f5.jpg
https://ria.ru/20251001/fitso-2045626934.html
https://ria.ru/20251001/orban-2045578982.html
россия
копенгаген
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045791064_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_edd68255004d9ee490ff1a106ea5dc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, копенгаген, европа, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, politico
В мире, Россия, Копенгаген, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, Politico
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ

Politico: саммит глав ЕС в Копенгагене зашел в тупик

© Getty Images / WPA PoolНеформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания
Неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / WPA Pool
Неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик, пишет издание Politico.
«
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", — говорится в публикации.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене
Вчера, 14:16
Как отмечает издание, разговоров на саммите было много — в частности, на обсуждение обороны ЕС ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного —однако "существенного было мало", а большинство ключевых вопросов так и остались без ответов.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
Вчера, 11:05
 
В миреРоссияКопенгагенЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала