В Новочеркасске состоялся четвертый слет Ассоциации казачьих вузов России

Студенты казачьего бакалавриата на Дне знаний в МГУТУ им. К.Г.Разумовского

© Александра Лазарева Студенты казачьего бакалавриата на Дне знаний в МГУТУ им. К.Г.Разумовского

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В четвертый раз столица донского казачества город Новочеркасск приняла у себя студентов-казаков со всей России. В первый день для участников слета провели обзорную экскурсию по городу, показали усыпальницу Свято-Вознесенского кафедрального войскового собора, где хранятся мощи героев Донской земли. Об этом В четвертый раз столица донского казачества город Новочеркасск приняла у себя студентов-казаков со всей России. В первый день для участников слета провели обзорную экскурсию по городу, показали усыпальницу Свято-Вознесенского кафедрального войскового собора, где хранятся мощи героев Донской земли. Об этом сообщает портал "Российское казачество".

В этом же соборе на следующий день прошла торжественная церемония открытия слета. Гостей и участников поприветствовал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он напомнил, что сейчас в ассоциацию входят 26 вузов и еще 10 готовятся к вступлению.

"Съезд Ассоциации казачьих вузов был создан для объединения образовательных учреждений и создания федерального казачьего резерва", – отметил атаман.

Также к молодым казакам обратился атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. Он подчеркнул, что слет служит площадкой для выработки новых решений, подходов и накопления опыта по развитию системы казачьего образования.

После торжественного открытия казаки-студенты отправились в ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова, где на протяжении всего дня участвовали в спортивных состязаниях. Во время перерывов на спортивной площадке звучали казачьи песни.

После одной из музыкальных пауз на слете Ассоциации казачьих вузов состоялось обсуждение учебного пособия "История казачества России".

"Сейчас нам предстоит огромная работа по корректировке. Жизнь не стоит на месте, и нет последней инстанции, поэтому где-то мы готовы обсуждать формат обработки и содержание этого пособия", – отметил директор института дополнительного образования Иван Ревин.

Помимо этого, участники обсудили планы по созданию учебных пособий для преподавателей и выпуск учебников для учащихся 7–11-х классов.

Второй день слета был не менее насыщенным: в глубине новочеркасской рощи "Красная весна" с самого утра проходил квест по спортивному ориентированию "Тропами казаков".

На слете также был проведен строевой смотр. Первое место в результате смотра занял парадный расчет сотни ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова. Второе место – казаки Северо-Кавказского федерального университета, а третье завоевали впервые участвовавшие в слете студенты Луганского государственного университета им. В.Даля. В продолжение дня молодежь встретилась с казаками – добровольцами СВО.

Поздравление с успешным проведением слета от председателя Совета при Президенте по делам казачества, помощника Президента Российской Федерации Дмитрия Миронова студентам-казакам передал ответственный секретарь Ассоциации казачьих вузов Александр Миллер. В своем послании Дмитрий Миронов отметил важность проведения подобных мероприятий, объединяющих талантливую молодежь новыми идеями и традиционными ценностями.

"Насыщенная программа слета в полной мере продемонстрировала востребованность мероприятий, заинтересованность команд ассоциации в ежегодном общении, выработке предложений для дальнейшего развития государственной политики РФ в отношении российского казачества", – говорилось, в частности, в послании.

На церемонии закрытия наградили отличившихся в спортивных состязаниях и военно-полевой подготовке представителей казачьих вузов.

Кроме того, по результатам презентации практик казачьих сотен были особо отмечены: атаман казачьей сотни МГУТУ им. Разумовского Михаил Холодков, атаман казачьей сотни Армавирского государственного педагогического университета Ярослав Литвиненко и атаман казачьей сотни Ставропольского филиала МПГУ Антон Набоков.

Торжественную церемонию закрытия слета продолжили яркие выступления творческих коллективов, фланкировка и танцы.