Следствие попросило суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова
09:28 02.10.2025 (обновлено: 09:29 02.10.2025)
Следствие попросило суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова
Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице. РИА Новости, 02.10.2025
россия, украина, москва, московская городская дума, яблоко, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Украина, Москва, Московская городская дума, Яблоко, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.
По данным правоохранителей, фигурант в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.
"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигурант в ходе допроса вину не признал.
Россия Украина Москва Московская городская дума Яблоко Следственный комитет России (СК РФ) Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
