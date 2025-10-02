https://ria.ru/20251002/sk-2045780490.html
Следствие попросило суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова
Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице. РИА Новости, 02.10.2025
