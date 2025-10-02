СК завел дело после травмирования девочки на тренировке по биатлону

"По предварительным данным… 11-летняя девочка взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и, отрабатывая упражнения по стрельбе, произвела непроизвольный выстрел в сторону другой девочки, в результате которого по неосторожности была причинена травма правого глаза 12-летней воспитаннице", — отметили в ведомстве.