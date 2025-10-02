Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после травмирования девочки на тренировке по биатлону
02.10.2025
СК завел дело после травмирования девочки на тренировке по биатлону
СК завел дело после травмирования девочки на тренировке по биатлону
Возбуждено уголовное дело по факту получения травмы глаза 12-летней девочкой от пневматической пули на спортивном занятии в Петропавловске-Камчатском, сообщили... РИА Новости, 02.10.2025
петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело после выстрела в девочку на тренировке по биатлону на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту получения травмы глаза 12-летней девочкой от пневматической пули на спортивном занятии в Петропавловске-Камчатском, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
Несчастный случай произошел вечером 1 октября во время тренировки несовершеннолетних воспитанников спортшколы на биатлонном комплексе имени Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.
"По предварительным данным… 11-летняя девочка взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и, отрабатывая упражнения по стрельбе, произвела непроизвольный выстрел в сторону другой девочки, в результате которого по неосторожности была причинена травма правого глаза 12-летней воспитаннице", — отметили в ведомстве.
В ходе расследования следственный комитет даст оценку действиям работников образовательного учреждения. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее проверку по факту травмы начала прокуратура.
Как сообщили РИА Новости в минздраве, девочку госпитализировали в офтальмологическое отделение Камчатской краевой больницы, ее жизни ничто не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное. Глаз ребенок не потерял, однако наблюдается частичная утрата зрения. Для дальнейшего лечения пострадавшей будет проведена телемедицинская консультация с федеральным медцентром.
