08:49 02.10.2025 (обновлено: 10:31 02.10.2025)
СК завел дело после пропажи семьи во время турпохода в Красноярском крае
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМестность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения двух взрослых и пятилетней девочки во время турпохода в Красноярском крае, на место пропажи выехали следователи, сообщает региональный главк СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. По предварительным данным следствия, 28 сентября 2025 года супруги и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинко" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже семьи в правоохранительные органы обратился их знакомый", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила.
На их поиски задействовано свыше 50 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также обнаружить семью пытаются при помощи БПЛА, уточняли в краевом МВД.
Красноярский крайПартизанский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
