На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Модернизированные российские ракеты начали успешно обходить украинские противоракетные системы Patriot, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Вооруженные силы Украины столкнулись с трудностями в эффективном использовании систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет. Причиной этого стали недавние тактические улучшения в арсенале российской армии, в частности, способность ракет изменять траекторию и совершать маневры, вместо того чтобы следовать традиционной баллистической траектории", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Киев передает информацию о деятельности комплекса Patriot Пентагону и оборонным компаниям, таким как Raytheon и Lockheed Martin, занимающейся изготовлением перехватчиков. По словам одного из источников FT, собранная информация применяется для обновления систем, но усовершенствования России часто опережают эти улучшения.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
