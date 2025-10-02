Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 02.10.2025 (обновлено: 17:43 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/situatsiya-2045907739.html
На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО
На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО
Модернизированные российские ракеты начали успешно обходить украинские противоракетные системы Patriot, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:28:00+03:00
2025-10-02T17:43:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878248_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_3267541fe6336eab6b6755026c0d1eca.jpg
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045234210.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c48197d36b555110c6cdb5e1a8593e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия
В мире, Киев, Украина, Россия
На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО

FT: российские ракеты научились обходить американские системы Patriot

© РИА НовостиОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Модернизированные российские ракеты начали успешно обходить украинские противоракетные системы Patriot, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Вооруженные силы Украины столкнулись с трудностями в эффективном использовании систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет. Причиной этого стали недавние тактические улучшения в арсенале российской армии, в частности, способность ракет изменять траекторию и совершать маневры, вместо того чтобы следовать традиционной баллистической траектории", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Киев передает информацию о деятельности комплекса Patriot Пентагону и оборонным компаниям, таким как Raytheon и Lockheed Martin, занимающейся изготовлением перехватчиков. По словам одного из источников FT, собранная информация применяется для обновления систем, но усовершенствования России часто опережают эти улучшения.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу
29 сентября, 19:47
 
В миреКиевУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала