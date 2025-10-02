В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии

Рейтинг@Mail.ru
08:51 02.10.2025
Официальная делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла с визитом в Москву, сообщает сирийский телеканал РИА Новости, 02.10.2025
москва
сирия
россия
2025
москва, сирия, россия
Москва, Сирия, Россия
Делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла в Москву
Делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла в Москву
БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Официальная делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла с визитом в Москву, сообщает сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на МО САР.
"Официальная делегация министерства обороны во главе с начальником генерального штаба, генералом Али Наасаном прибыла в российскую столицу - Москву", - говорится в сообщении телеканала.
По данным канала, делегацию встретил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Сам визит проходит в рамках развития механизмов координации между МО двух стран, отмечает телеканал.
Москву 31 июля с официальным визитом посетил министр обороны в сирийском переходном правительстве Мархаф Абу Касра.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву
9 сентября, 15:41
 
Москва Сирия Россия
 
 
