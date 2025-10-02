https://ria.ru/20251002/siriya-2045775349.html
В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии
В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии - РИА Новости, 02.10.2025
В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии
Официальная делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла с визитом в Москву, сообщает сирийский телеканал РИА Новости, 02.10.2025
В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии
Официальная делегация Минобороны Сирии прибыла с визитом в Москву